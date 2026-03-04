Экспортеры угля из России приостановили поставки в Китай

Некоторые российские угледобывающие предприятия приостановили экспорт угля в Китай. Об этом свидетельствуют данные шанхайской аналитической фирмы Mysteel, сообщает «Коммерсантъ».

Специалисты объясняют это решение комплексом причин: от логистических сложностей, таких как железнодорожные аварии и тяжелая ледовая обстановка в портах, до надежд на повышение цен. Участники рынка опасаются нарушения графиков поставок, что в нынешних обстоятельствах чревато штрафными санкциями и затратами, вызванными простоями судов.

Нынешняя ситуация на рынке снижает привлекательность экспорта из-за низкой прибыльности. По мнению экспертов, доход от поставок энергетического угля из Кузбасса через порт Восточный составляет примерно 2040 рублей за тонну, а через западные порты – около 1700 рублей. Однако, учитывая себестоимость добычи, которая оценивается в 2600-2800 рублей за тонну, подобные отгрузки становятся нерентабельными. В то же время, на фоне геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, мировые цены на уголь растут, и трейдеры увеличивают цены на российское сырье в китайских портах.

Потребность Китая в угле может быть ограничена из-за прогнозируемого потепления и запланированных профилактических работ на местных предприятиях. Согласно результатам 2025 года, импорт угля в Китай уменьшился на 9,7%, до 490,27 млн тонн, что является первым снижением за последние три года. Доля российских поставщиков в общем объеме импорта оценивается примерно в 18%.

Ранее сообщалось, что Россия пытается добиться от Китая и Индии отмены импортных пошлин на уголь.