В России уменьшат количество запрещенных для женщин профессий

В этом году в России начнут пересматривать список запрещенных для женщин профессий. Об этом РИА Новости рассказала эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Она пояснила, что пересмотр «неженских» профессий планируется осуществить в течение 2026 года, а изменения могут начаться уже в следующем году. Это позволит расширить доступ женщинам к профессиям «с приемлемым уровнем риска».

По словам Ушкац, министерство труда и социальной защиты РФ считает необходимым исключить из списка профессии, которые связаны с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. К таким специальностям, в частности, относятся машинисты экскаваторов и погрузочных машин, рабочие на шахтах и в горнодобывающей промышленности.

Эксперт подчеркнула, что планируемые меры направлены на обеспечение равных возможностей на рынке труда и повышение конкурентоспособности отечественной экономики за счет привлечения квалифицированных работников вне зависимости от пола. Это составит часть долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста в России.

В декабре член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что деторождение — самая важная функция женщин, поэтому список «неженских» профессий позволяет сберечь их здоровье, а не дискриминирует.

