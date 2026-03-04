В Пентагоне назвали число запущенных Ираном баллистических ракет и беспилотников

CENTCOM: Иран запустил более 500 ракет и свыше 2 тысяч дронов

Иран в ответ на американо-израильскую атаку запустил свыше 500 баллистических ракет и более 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом в социальной сети X сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер.

При этом военачальник подчеркнул, что американские войска уничтожают возможности Тегерана по запуску и ведут охоту за последними оставшимися иранскими мобильными пусковыми установками для баллистических ракет.

4 марта Купер заявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов ликвидировали 17 иранских кораблей, включая одну субмарину.

До этого стало известно, что американские военные нанесли удар по иранскому эсминцу класса «Джамаран» в рамках начала операции «Эпическая ярость». Этот корабль Исламской Республики был уничтожен в ходе первой фазы операции.

1 марта иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил четырьмя баллистическими ракетами по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» и пообещал, что враги Исламской Республики понесут новые потери на суше и на море.

Ранее в Иране объявили священную войну против США и Израиля.