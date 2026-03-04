Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Пентагоне назвали число запущенных Ираном баллистических ракет и беспилотников

CENTCOM: Иран запустил более 500 ракет и свыше 2 тысяч дронов
Vahid Salemi/AP

Иран в ответ на американо-израильскую атаку запустил свыше 500 баллистических ракет и более 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом в социальной сети X сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер.

При этом военачальник подчеркнул, что американские войска уничтожают возможности Тегерана по запуску и ведут охоту за последними оставшимися иранскими мобильными пусковыми установками для баллистических ракет.

4 марта Купер заявил, что Вооруженные силы Соединенных Штатов ликвидировали 17 иранских кораблей, включая одну субмарину.

До этого стало известно, что американские военные нанесли удар по иранскому эсминцу класса «Джамаран» в рамках начала операции «Эпическая ярость». Этот корабль Исламской Республики был уничтожен в ходе первой фазы операции.

1 марта иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил четырьмя баллистическими ракетами по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» и пообещал, что враги Исламской Республики понесут новые потери на суше и на море.

Ранее в Иране объявили священную войну против США и Израиля.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!