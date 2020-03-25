Песков подтвердил участие Путина на саммите G20
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» (G20), передает корреспондент «Газеты.Ru».
«У президента запланирована видеоконференция», — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что страна-председатель G20 Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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