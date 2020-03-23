Мосгоризбирком предложил электронное голосование по конституционным поправкам

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Мосгоризбирком утвердил порядок электронного голосования по конституционным поправкам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

«Предлагается проводить дистанционное электронное голосование с 08.00 19 апреля до 20.00 22 апреля, то есть в течение 4 практически дней», — сказал Ермолов.

Он добавил, что это должно быть согласовано с ЦИК. В случае положительного решения избиратели смогут подать заявки с 25 марта.

Ранее власти объявили, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет, когда будет исключен ущерб для здоровья граждан.

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