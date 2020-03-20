Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о пандемии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия распространяет ложные сведения о коронавирусе, сообщает ТАСС.
Он также обвинил Китай и Иран в дезинформации о пандемии.
По мнению госсекретаря, эти три государства пытаются обесценить усилия США по борьбе с новой инфекцией с помощью ложной информации.
«Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем», — сказал Помпео.
В феврале американским дипломатам было поручено бороться дезинформацией, которая будто бы ведется в социальных сетях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США намеренно говорят о причастности России к распространению искаженных данных о коронавирусе.
В США подтверждено 13 680 случаев заражения, 200 человек скончались.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скорой победе над коронавирусом.
На данный момент в мире коронавирус был диагностирован у 275 041 человек, умерли 11 293, вылечились 90 605.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.