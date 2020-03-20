Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о пандемии

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия распространяет ложные сведения о коронавирусе, сообщает ТАСС.

Он также обвинил Китай и Иран в дезинформации о пандемии.

По мнению госсекретаря, эти три государства пытаются обесценить усилия США по борьбе с новой инфекцией с помощью ложной информации.

«Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем», — сказал Помпео.

В феврале американским дипломатам было поручено бороться дезинформацией, которая будто бы ведется в социальных сетях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США намеренно говорят о причастности России к распространению искаженных данных о коронавирусе.

В США подтверждено 13 680 случаев заражения, 200 человек скончались.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о скорой победе над коронавирусом.

На данный момент в мире коронавирус был диагностирован у 275 041 человек, умерли 11 293, вылечились 90 605.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.