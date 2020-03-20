США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/892/12931892/2020-01-20T143929Z_196867951_RC2QJE9K8EAX_RTRMADP_3_USA-COLOMBIA-pic905-895x505-65378.jpg">

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В числе стран, от которых исходит дезинформация, Помпео назвал еще Китай и Иран.

Он заявил, что ложные сведения призваны дискредитировать усилия США по борьбе с заболеванием. По словам Помпео, Вашингтон уже напрямую обратился к этим странам с призывом прекратить дезинформационные сообщения.

Ранее стало известно, что в США подтверждено 13 680 случаев заражения, 200 человек скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.