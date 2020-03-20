На Украине экс-депутат заявила о вероятной гибели страны
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что «вирус ненависти» в украинцах может привести к гибели страны. Свое мнение Герман выразила в эфире телеканала «112 Украина».
Так она прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в стране.
«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — заключила политик.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На Украине увеличилось число жертв коронавируса
— На Украине приостановили призыв в армию на фоне коронавируса