На Украине экс-депутат заявила о вероятной гибели страны

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Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что «вирус ненависти» в украинцах может привести к гибели страны. Свое мнение Герман выразила в эфире телеканала «112 Украина».

Так она прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в стране.

«Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство», — заключила политик.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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