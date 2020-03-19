Трамп заявил о скорой победе над коронавирусом
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что скоро пандемия коронавируса нового типа будет побеждена. Об этом он написал в своем Тwitter.
«Мы победим — скорее рано, чем поздно», — написал Трамп.
При этом американский лидер не стал уточнять, кто именно одержит победу над пандемией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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