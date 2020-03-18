Памфилова дала оценку возможности переноса голосования по Конституции

Никто не намерен настаивать на проведении голосования по поправкам к Конституции именно 22 апреля, если эпидемиологическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Об этом в среду заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Слава Богу, наши ведомства работают очень эффективно, в отличие от, можете сравнить, что творится в ряде стран», — цитирует ее РИА «Новости».

Памфилова уточнила, что в ЦИК уже состоялось совещание с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Приоритет — здоровье и безопасность россиян», - подчеркнула Памфилова.

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