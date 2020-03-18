Трамп обеспечил себе возможность переизбираться
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Действующий президент США Дональд Трамп обеспечил себе возможность участвовать в выборах главы государства в 2020 году, сообщает Associated Press.
По данным агентства, победа Трампа на праймериз Республиканской партии в штатах Флорида и Иллинойс принесла ему необходимое для выдвижения количество голосов делегатов.
Ранее сообщалось, что на праймериз Демократической партии победу одержал бывший вице-президент США Джо Байден.
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