Трамп обеспечил себе возможность переизбираться

Действующий президент США Дональд Трамп обеспечил себе возможность участвовать в выборах главы государства в 2020 году, сообщает Associated Press.

По данным агентства, победа Трампа на праймериз Республиканской партии в штатах Флорида и Иллинойс принесла ему необходимое для выдвижения количество голосов делегатов.

Ранее сообщалось, что на праймериз Демократической партии победу одержал бывший вице-президент США Джо Байден.

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