МИД России призывает граждан вернуться на родину из-за коронавируса

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Министерство иностранных дел России рекомендует находящимся за границей гражданам вернуться на родину из-за коронавируса, следует из заявления ведомства.

«Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 114 человек.

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