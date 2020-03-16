Киселев назвал коронавирус «шансом для оппозиции»

Ситуация с коронавирусом нового типа является «шансом» для российской оппозиции проявить себя, считает журналист Дмитрий Киселев. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

По мнению Киселева, оппозиционные политики могут поучаствовать в общем деле, «где политические разделения неуместны». Он добавил, что действующая власть хорошо справляется с распространением коронавируса, Россия «выглядит очень прилично» на фоне других стран.

При этом самый трудный период впереди, отметил Киселев. Он подчеркнул, что в ходе предстоящих испытаний станет понятно, «кому что нужно».

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