В Кремле оценили слова Лукашенко после закрытия границы РФ с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей закрыть границу с Белоруссией и реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией, так как посчитала такие меры необходимыми для защиты здоровья граждан страны.
«Россия принимает те меры, которые считает необходимыми», — подчеркнул он.
Он назвал Белоруссию ближайшим партнером и союзником. Песков выразил надежду, что белорусская сторона с пониманием отнесется к такому решению.
16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей. Президента Белоруссии Александра Лукашенко озадачило это решение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия закрывает границу с Белоруссией
— Лукашенко озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией