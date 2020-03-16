В Кремле оценили слова Лукашенко после закрытия границы РФ с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение властей закрыть границу с Белоруссией и реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Россия приняла решение закрыть границу с Белоруссией, так как посчитала такие меры необходимыми для защиты здоровья граждан страны.

«Россия принимает те меры, которые считает необходимыми», — подчеркнул он.

Он назвал Белоруссию ближайшим партнером и союзником. Песков выразил надежду, что белорусская сторона с пониманием отнесется к такому решению.

16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей. Президента Белоруссии Александра Лукашенко озадачило это решение.

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