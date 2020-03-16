Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

close
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта... Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса компании «Инсомар».

В том случае, если Конституционный суд позволит Путину принять участие в выборах президента в 2024 году, он сможет вновь баллотироваться.

33% респондентов сказали, что не проголосовали бы за действующего главу государства. 10% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился 12 марта, в нем приняли участие 2 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года. Позже Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

КС рассмотрит поправку о президентских сроках в течение семи дней

Госдума ободрила поправку о президентских сроках

Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках