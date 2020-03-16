Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса компании «Инсомар».

В том случае, если Конституционный суд позволит Путину принять участие в выборах президента в 2024 году, он сможет вновь баллотироваться.

33% респондентов сказали, что не проголосовали бы за действующего главу государства. 10% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился 12 марта, в нем приняли участие 2 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла поправку, позволяющую действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах 2024 года. Позже Путин одобрил предложение с условием его рассмотрения Конституционным судом, который должен решить, не противоречит ли инициатива Конституции.

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