Политолог: запрет на иностранное гражданство для чиновников — нужная поправка в Конституцию

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с «Газетой.ру» прокомментировал поправку к Конституции о запрете чиновникам иметь иностранное гражданство.

Эксперт заявил, что такая поправка напрашивалась уже давно.

«Законодательство соответствующее разрабатывалось, еще с 2013 года у нас были введены ограничения для депутатов, для разных представителей исполнительной власти — по поводу имущества, активов и счетов, вот этого. По гражданству ещё ранее были приняты меры», — отметил он.

По его мнению, такая поправка призвана защитить страну и не допустить внешнего управления Россией. «Вот сейчас эта поправка вводится в Конституцию, чтобы сделать невозможным откат власти — для не очень патриотически настроенных товарищей — они все равно не смогут так уж просто сделать возможным то, что мы видим, происходит на Украине. Когда по звонку из Госдепа меняют прокуроров. Подобная практика у нас не может присутствовать, когда назначают губернатором гражданина Грузии, условно говоря. Всё это недопустимо», — подчеркнул Данилин.

Он также отметил, что национализация элит находит свое естественное развитие в этой поправке, которая «безусловно, направлена на обеспечение суверенитета нашей страны — потому что наши чиновники и представители во власти должны быть именно нашими — а не представлять интересы других государств».

Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ.