Регионы поддержали закон о поправках в Конституцию

Российские регионы одобрили закон о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС.

На данный момент из 85 субъектов России 62 уже вынесли решение по законопроекту, все они поддержали поправки.

Минимальное количество голосов, которое позволяет отправить закон на рассмотрение Конституционного суда (КС), — 57. Таким образом, законопроект уже преодолел этот порог.

КС обязан в течение семи дней со дня направления запроса президентом дать официальное заключение. Если орган постановит, что нововведение не противоречит основному закону страны, поправки будут вынесены на общероссийское голосование.

Законопроект включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями.

Кроме того, в обновленной Конституции будут расширены полномочия парламента, введены ограничения для должностных лиц, а также лимитировано количество возможных президентских сроков для одного лица.

Однако в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.