Козак рассказал о возможной встрече сторон «нормандского формата» 25 марта

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что 25 марта представители стран «нормандского формата» могут провести встречу для принятия механизма диалога сторон конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что этот механизм заранее принципиально согласован.

«И я очень надеюсь, что мы на следующем заседании контактной группы примем окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию», — добавил Козак.

Он также сказал, что по итогам переговоров в Минске стороны смогли найти неокончательные решения по разным вопросам, в том числе достигнута договоренность в течение недели сформировать список задержанных лиц для обмена, а также договоренность о необходимости поиска новых компромиссных участков с точки зрения безопасности сторон по разведению сил и средств.

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