Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям погибших в Аргунском ущелье

Президент России Владимир Путин поручил производить ежемесячные выплаты в размере 65,6 тысячи рублей военным, которые служили в составе 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, а также семьях погибших в 2000 году в Аргунском ущелье. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 марта 2020 года ежемесячную выплату в размере 65 619,5 рубля»,— говорится в указе.

Также президент поручил правительству страны определить источники и порядок финансирования расходов.

Указ датирован 11 марта и вступает в силу со дня его подписания.

Десантники шестой парашютно-десантной роты погибли в 2000 году в бою с многократно превосходящими силами боевиков в Чечне. За проявленное мужество звание Героя России было присвоено 22 десантникам, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.

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