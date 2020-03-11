Мосгордума рассмотрит конституционные поправки на внеочередном собрании в четверг
Мосгордума рассмотрит законопроект о конституционных поправках на внеочередном собрании в четверг 12 марта, написал председатель городского парламента Алексей Шапошников в своем Twitter.
«Завтра на внеочередном заседании рассмотрим документ, так как ряд поправок вступает в силу только после одобрения органами законодательной власти субъектов РФ», — говорится в сообщении.
В четверг законопроект был принят парламентом и направлен в регионы. Поправки будут вынесены на всенародное голосование, если их одобрят две трети субъектов.
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⚡В Мосгордуму внесен закон о поправках в #КонституцияРФ. Завтра на внеочередном заседании рассмотрим документ, так как ряд поправок вступает в силу только после одобрения органами законодательной власти субъектов РФ #МГД pic.twitter.com/Yxcdvs3omD— Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) March 11, 2020