Мосгордума рассмотрит конституционные поправки на внеочередном собрании в четверг

Мосгордума рассмотрит законопроект о конституционных поправках на внеочередном собрании в четверг 12 марта, написал председатель городского парламента Алексей Шапошников в своем Twitter.

«Завтра на внеочередном заседании рассмотрим документ, так как ряд поправок вступает в силу только после одобрения органами законодательной власти субъектов РФ», — говорится в сообщении.

В четверг законопроект был принят парламентом и направлен в регионы. Поправки будут вынесены на всенародное голосование, если их одобрят две трети субъектов.

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