Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи
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Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
Он также выиграл первичные выборы в Миссисипи.
Сам американский лидер также поблагодарил в социальной сети жителей штатов.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.
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