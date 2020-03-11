Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи

Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.

Он также выиграл первичные выборы в Миссисипи.

Сам американский лидер также поблагодарил в социальной сети жителей штатов.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

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