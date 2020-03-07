Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в Евросоюз, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась. Об этом сообщает The Guardian.

Так, по словам Зеленского, происходящее сейчас в ЕС сравнимо с группой людей за столом, которые «мило проводят вечер», и, если кто-то хочет выйти из-за стола, это «определенно испортит вечеринку». «В этот момент другие люди стоят снаружи, дергают звонок, стучат в дверь, а им говорят через щелку: «Добро пожаловать к нам, но приходите в следующий раз». И они все еще стоят снаружи и стучат, когда вечеринка уже закончилась», — высказался Зеленский.

«Мы должны дать людям уверенность в том, что ЕС ждет Украину», — добавил Зеленский. Он выразил мнение, что люди верят словам лишь какое-то время, затем им нужны действия, а за 20 лет избиратели потеряют надежду вступить в ЕС.

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