В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что внесение в основной закон поправки о запрете владения недвижимостью за рубежом для чиновников не имеет смысла. Об этом сообщают РИА «Новости».

«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует – то это другой вопрос», — заявил Крашенинников.

По его словам, у многих чиновников и депутатов есть недвижимость в СНГ, доставшаяся по наследству. Он подчеркнул, что при этом она отражена в обязательных декларациях, и нет причин, по которым чиновникам надо от нее отказываться.

«У нас из-за этих деклараций в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой и вложиться», — добавил Крашенинников.

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.