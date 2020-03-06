Клишас опроверг существование запрещающих недвижимость за рубежом поправок

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас опроверг существование в поправках в основной закон запрета для чиновников на владение недвижимостью за рубежом. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются», — заявил Клишас.

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.

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