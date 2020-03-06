Премьер-министр Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее политик в эфире одного из телеканалов заявил, что Украина должна подавать воду в Крым. По его словам, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Он уточнил, что речь идет о подаче воды именно для людей, а не для промышленных объектов.

Позже в соцсетях Шмыгаль написал, что ток-шоу не самый лучший формат для обсуждения серьезных вопросов.

По словам премьера, Киев хотел бы поставлять воду на полуостров, однако не может это сделать по техническим причинам «до возвращения полуострова в состав Украины».

Шмыгаль также отметил, что невозможно разделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы.

Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.