Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генсека ООН Куэльяра

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Перу Мартину Альберто Вискарре Корнехо в связи с кончиной бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

При жизни Корнехо был перуанским дипломатом, а также непродолжительное время занимал пост премьер-министра страны.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной видного перуанского дипломата и политика, бывшего генерального секретаря ООН Хавьера Переса де Куэльяра», — цитирует пресс-служба слова Путина.

Кроме того, российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким умершего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет