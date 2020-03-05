Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.

«Папа умер сегодня вечером (4 марта — прим. «Газета.Ru») после нескольких сложных недель и покоится с миром», — сообщил сын дипломата.

Хавьер Перес де Куэльяр стал пятым генеральным секретарем ООН. Он занимал этот пост с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года.