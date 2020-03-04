Евросоюз отвергает миграционное давление Турции в политических целях

Европейский союз (ЕС) отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях, говорится в официальном заявлении Совета Европы.

Совет признает увеличение миграционного бремени Турции и ценит ее усилия по размещению 3,7 млн беженцев, однако считает сложившую ситуацию на границах Евросоюза недопустимой, говорится в заявлении.

Отмечается, что европейская сторона ожидает от Турции выполнения обязательств по соглашению 2016 года.

Ранее на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе Анкара сообщила, что прекратит препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу. Фактически, такое решение отменяет соглашение Турции и ЕС от 2016 года — о приеме нелегальных мигрантов.

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