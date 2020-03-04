Зеленский потребовал от нового правительства «сделать невозможное»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидат на пост премьер-министра Украины должен сделать невозможное. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Сегодня украинцам нужно правительство, которое должно сделать невозможное», — сказал Зеленский, представляя кандидатуру на пост премьера Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль, взяв слово, отметил, что должность премьера для него не просто честь, а и большая ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба правительства. Рада отправила Гончарука в отставку.