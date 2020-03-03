Источник назвал диагноз впавшего в кому лидера абхазской оппозиции

Стал известен диагноз лидера абхазской оппозиции и кандидата в президенты республики. Об этом сообщает РИА «Новости» ссылаясь, на источник в медицинских кругах Кубани, куда госпитализирован политик.

Там рассказали, что пока прогнозы по поводу выздоровления политического деятеля давать сложно.

«Отравление неизвестным веществом», — сказал источник.

Как известно, в Абхазии 22 марта состоятся президентские выборы. Среди кандидатов — Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба и и экс-глава Минэкономики Адгур Ардзинба.

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