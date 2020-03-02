Тимошенко предсказала «полный коллапс» на Украине при Зеленском

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что при президентстве Владимира Зеленского Украину ждет «полный коллапс». Об этом она сказала на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.

Тимошенко заявила, что пока Зеленский сознательно держит курс на продажу земли и стратегической собственности. По ее мнению, это направление может привести к уничтожению отечественной науки, экономики и среднего класса на Украине.

По ее данным, за два месяца 2020 года в казну не поступило 27,5 млрд гривен, которые были прописаны в бюджете. Если такая тенденция сохранится, то в стране наступит экономический кризис.

«Если еще один-два месяца...и у нас экономики не существует» — добавила она.

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