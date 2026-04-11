Дополнительные американские войска направлены на Ближний Восток

Американские войска продолжают развертывание на Ближнем Востоке для потенциальных операций на фоне предстоящих переговоров с Ираном в Пакистане. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Согласно данным отслеживания полетов и заявлениям американского чиновника, в этот регион недавно прибыли дополнительные истребители и штурмовики.

Кроме того, по словам источника издания, в ближайшие дни на Ближний Восток могут прибыть от 1500 до 2000 военнослужащих из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

WSJ отмечает, что Авианосец USS George H. W. Bush с кораблями сопровождения вышел с военно-морской базы Норфолк в конце прошлого месяца и находится в Атлантике. Десантный корабль USS Boxer в данный момент пребывает в Тихом океане.

Переговоры между Ираном и США пройдут 11 апреля в Исламабаде при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Иранская делегация уже прибыла в столицу Пакистана.

Ранее в Иране обвинили США в нарушении условия перемирия.