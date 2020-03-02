Володин раскрыл детали поправок Путина к Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Об этом пишет РИА «Новости».

Пл его словам, поправки занимают 24 страницы.

Так, российский лидер предлагает сделать русский язык государственным как язык государствообразующего народа, а также указать что Россия является правопреемником СССР.

Поправки также содержат положение, согласно которому отчуждение территории страны невозможно.

Путин также предлагает закрепить в Конституции сохранение Россией памяти предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога».

Ранее глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам, закрепление ряда социальных гарантий и не только.