NYT: демократ Буттиджич покинет президентскую гонку в США
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Экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич откажется от дальнейшего участия в гонке за выдвижение на выборах президента США от Демократической партии. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источник в окружении кандидата.
Как сообщается, на такой шаг он решил пойти после своего проигрыша в праймериз, проходившем в Южной Каролине.
Известно, что до этого Буттиджич победил в Айове, а в Нью-Гэмпшире оказался на второй строчке.
Однако о своем выходе из гонки Буттиджич еще официально не объвлял.
Отмечается, что по итогам первых трех праймериз лидером является Берни Сандерс.
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