NYT: демократ Буттиджич покинет президентскую гонку в США

Экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич откажется от дальнейшего участия в гонке за выдвижение на выборах президента США от Демократической партии. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источник в окружении кандидата.

Как сообщается, на такой шаг он решил пойти после своего проигрыша в праймериз, проходившем в Южной Каролине.

Известно, что до этого Буттиджич победил в Айове, а в Нью-Гэмпшире оказался на второй строчке.

Однако о своем выходе из гонки Буттиджич еще официально не объвлял.

Отмечается, что по итогам первых трех праймериз лидером является Берни Сандерс.

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