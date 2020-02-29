Болтон раскритиковал соглашение США с талибами*

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал соглашение с движением «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению бывшего помощника, это соглашение представляет угрозу для граждан США.

Он завил, что это сделка «в стиле Обамы». Кроме того Болтон отметил, что она посылает неверный сигнал другим террористам и врагам США.

США и афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали в Катаре мирное соглашение.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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