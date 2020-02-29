В Госдуму внесли законопроект о запрете двойного гражданства для дипломатов

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает запретить послам и представителям РФ при международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство в иностранном государстве. Соответствующий документ представлен на сайте ГД.

Известно, что авторами инициативы выступили председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев и председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно пояснительной к документу записке, данным изменением, вносимым в Федеральный закон, в российском законодательстве устанавливается единообразный подход в отношении требования для лица, который занимает госдолжность, иметь только гражданство РФ.

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