Путин и Эрдоган договорились проработать возможность встречи в ближайшее время

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину для обсуждения обострения обстановки на севере Сирии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин поделился, что обеспокоен эскалацией напряженности в Идлибе.

По его мнению, необходимо повысить эффективность взаимодействия оборонных ведомств сторон и принять дополнительные меры.

Лидеры условились обдумать возможность проведения встречи в ближайшее время. Они также определили в качестве приоритета борьбу с международным терроризмом в Сирии.

Ранее сообщалось, что силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, более 30 были ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.