Лавров выразил беспокойство наращиванием потенциала НАТО у границ России

Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала НАТО у российских границ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Министр отметил, что масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны.

По его словам, это ведет к росту напряженности.

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