Президент Киргизии расстроился, когда Медведев покинул пост премьера

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признался в четверг, что когда Дмитрий Медведев покинул пост премьера, «на душе было очень тяжело», передает ТАСС.

«Вы знаете почему. Вы всегда нас поддерживали, поддерживаете», — сказал Жээнбеков, обращаясь к Медведеву.

Глава Киргизии вспомнил, что нынешний зампредседателя Совбеза РФ всегда оказывал республике всемерную помощь, отметив его вклад в развитие отношений Бишкека и Москвы.

Одновременно Жээнбеков признал, что глава российского государства Владимир Путин проявил мудрость и продемонстрировал сплоченность своей команды, назначив Медведева на новую должность.

В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ поблагодарил киргизского президента за добрые слова в свой адрес.