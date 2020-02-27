Президент Киргизии расстроился, когда Медведев покинул пост премьера

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому... Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому...
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признался в четверг, что когда Дмитрий Медведев покинул пост премьера, «на душе было очень тяжело», передает ТАСС.

«Вы знаете почему. Вы всегда нас поддерживали, поддерживаете», — сказал Жээнбеков, обращаясь к Медведеву.

Глава Киргизии вспомнил, что нынешний зампредседателя Совбеза РФ всегда оказывал республике всемерную помощь, отметив его вклад в развитие отношений Бишкека и Москвы.

Одновременно Жээнбеков признал, что глава российского государства Владимир Путин проявил мудрость и продемонстрировал сплоченность своей команды, назначив Медведева на новую должность.

В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ поблагодарил киргизского президента за добрые слова в свой адрес.