Наука

На Земле началась магнитная буря

ИПГ: на Земле началась магнитная буря уровня G1
Kjpargeter/Shutterstock/FOTODOM

Магнитная буря началась на Земле. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

«Зарегистрировано возмущение геомагнитного поля на высоких широтах, магнитная буря на Земле началась во второй половине дня. Сейчас уровень G1, слабый», — уточнил представитель института.

При этом прогнозируется, что 17 января вспышечная солнечная активность может варьироваться от низкой до умеренной, но также возможны сильные вспышки класса Х, в том числе протонные.

16 января в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на Солнце ученые заметили крупную корональную дыру, напоминающую перевернутую цифру 1.

По словам ученых, высота «цифры» составляет около миллиона километров. Корональные дыры часто стали появляться на Солнце в первые месяцы 2025 года, когда прошел пик солнечного цикла активности, отметили в РАН.

Ранее ученые зафиксировали крупный взрыв на Солнце.

