Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Журналист Такер Карлсон посетил Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил репортер Punchbowl News Джейк Шерман в соцсети Х.

«Такер Карлсон находится в Западном крыле Белого дома. Как сообщил источник, сегодня у него ожидается встреча с Трампом», – поделился Шерман.

Отмечается, что визит происходит на фоне неоднократной критики Карлсоном внешней политики, проводимой американским лидером.

Несмотря на то, что Карлсон известен как давний сторонник Трампа, он неоднократно высказывал несогласие с внешнеполитическим курсом второй администрации республиканца, прежде всего, касательно вовлечения США в международные конфликты. В частности, он называл поддержку Украины со стороны США «прокси-войной» с Россией и предупреждал о катастрофических последствиях для Америки в случае любого военного вмешательства против Ирана.

На прошлой неделе Карлсон заявил, что решение Трампа увеличить американский оборонный бюджет в 2027 году до $1,5 трлн свидетельствует о подготовке США к новой мировой войне.

Ранее Карлсон заявил, что администрация Трампа лишилась права критиковать Россию.