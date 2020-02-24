В партии Зеленского сообщили о готовности к дискуссии по закону о госязыке

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Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова... Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» на одной из улиц Львова...
РИА «Новости»

Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу, который запланирован на ближайшее время, передает портал «Главком».

По его словам, к обсуждению этого вопроса будут привлечены специалисты, ученые и эксперты.

«Поэтому если начинать эту дискуссию и идти вперёд, то нужно чётко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться», — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что украинское общество ожидает спокойного и откровенного разговора на данную тему.

По мнению парламентария, нужно прийти к компромиссному решению, которое позволило бы объединить страну.

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