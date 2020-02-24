В партии Зеленского сообщили о готовности к дискуссии по закону о госязыке

Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу, который запланирован на ближайшее время, передает портал «Главком».

По его словам, к обсуждению этого вопроса будут привлечены специалисты, ученые и эксперты.

«Поэтому если начинать эту дискуссию и идти вперёд, то нужно чётко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться», — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что украинское общество ожидает спокойного и откровенного разговора на данную тему.

По мнению парламентария, нужно прийти к компромиссному решению, которое позволило бы объединить страну.

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