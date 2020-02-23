Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины

В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев призвал не верить таким словам Трампа, поскольку его слова не подтверждаются делами.

Он также выразил мнение, что заявление главы Белого дома могло быть сделано как предвыборный ход, чтобы «показать себя миротворцем», а также способным оказать влияние на российскую политику.

«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», — подчеркнул Кондратьев.

Коме того, парламентарий выразил мнение, что таким заявлением американский лидер хотел оказать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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