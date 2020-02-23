Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что в данных договоренностях значилось, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений из Сирии и так далее.

Пресс-секретарь также сообщил, что четырехсторонний саммит по ситуации в Сирии, участниками которого должны стать Россия, Турция, Франция и ФРГ, состоится после согласования графиков лидеров данных стран.

Песков отметил, что Путин является сторонником проведения саммита.