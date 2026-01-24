В Госдуме рассказали, сколько детей родилось в РФ благодаря маткапиталу

Депутат Буцкая: благодаря маткапиталу в России родилось от 2 до 2,5 млн детей

Более 2 млн детей родилось в России благодаря материнскому капиталу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

По словам парламентария, материнский капитал является одной из самых эффективных демографических мер в стране и одной из самых любимых у родителей.

«Демографы подсчитали, что благодаря программе семейного капитала у нас родилось около 2–2,5 млн детей», — подчеркнула законодатель.

Также Буцкая высказалась о плане мероприятий по реализации стратегии по семейной и демографической политике, поддержке многодетности в России до 2036 года. Как сказала депутат, государство должно определить направления для реализации материнского капитала, чтобы он работал максимально эффективно.

В начале января газета «Известия» написала, что правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии по семейной и демографической политике, поддержке многодетности в стране до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документ были включены 129 мероприятий, сгруппированных в восемь разделов.

Ранее депутат рассказал, как увеличить материнский капитал в 2026 году.