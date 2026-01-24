Размер шрифта
Финнов попросили «не громить» американскую армию на военных учениях

The Times: на учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
Vladimir Isachenkov/AP

Вооруженные силы США значительно хуже готовы к боевым действиям в Арктике, чем страны северной Европы, несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что лишь американские военные смогут защитить Гренландию. Об этом пишет The Times.

Так, газета ссылается на «военный источник», который сообщил, что во время совместных военных учений на севере Норвегии в 2025 году американские военные столкнулись с трудностями, которых не испытывали представители европейских стран.

По его словам, командующие учениями были вынуждены попросить финских военных, которые выполняли роль «условного противника», быть снисходительнее с представителями США.

«Финнам пришлось сказать, чтобы они перестали громить американцев, потому что это было для них неудобно и деморализующе», – заявил собеседник.

Как пишет The Times, Вашингтон также критически зависит от Финляндии в поставках технологий для ледоколов. Все тот же собеседник утверждает, что у «европейцев есть опыт в этом направлении», и если Трамп хочет защитить регион, то «идет по неправильному пути, раздражая своих арктических союзников»

До этого Пентагон признал Гренландию ключевой стратегической территорией, к которой необходимо гарантировать доступ военнослужащих Вооруженных сил США.

Ранее Мерц пообещал защитить Гренландию от России.

