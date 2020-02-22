Посольство России в США оценило обвинения в кибератаках на Грузию

Российское посольство в США разочаровано решением Соединенных Штатов присоединиться к обвинениям России в кибератаках на грузинские сайты, сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Facebook.

В посольстве назвали обвинения бездоказательными и выразили сожаление в связи с тем, что дипломаты США используют «методы бульварных журналистов» в своей работе.

Российская сторона готова к экспертному диалогу по актуальным международным вопросам, в числе которых информационная безопасность, однако зарубежные коллеги «на предметные дискуссии не идут», говорится в заявлении посольства.

Ранее Министерство иностранных дел Грузии заявило об ответственности России за кибератаку на государственные ресурсы в октябре 2019 года.

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