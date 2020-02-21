В ГБР Украины рассказали о неявках Порошенко на допросы

Исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко не приходит на допросы, передает RT.

«Петр Алексеевич не является на допросы. Есть у него такая привычка... По двум эпизодам — превышение лимитов неявки», — сказала Венедиктова.

Ранее стало известно, что адвокат бывшего президента уже подал иск к ГБР и Венедиктовой в связи с распространением ложной информации о неявках. Также сообщалось, что Порошенко планирует подать 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины.

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