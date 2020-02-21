NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост. Об этом сообщает New York Times.

Как отмечается, разведсообщество США провело закрытое совещание, в ходе которого особое внимание было уделено предписываемым попыткам России вмешаться в процесс президентских выборов в США с целью переизбрания Трампа.

Партия президента оспорила данное заявление, отметив, что в отношении России лидер страны проводит жесткую политику.

Трамп выразил опасения, что конкуренты используют данные разведки в предвыборной гонке.

Ранее конгрессмен Адам Шифф снова заявил о якобы связи американского лидера Дональда Трампа с Кремлем.