Байден оценил данные о докладе разведки США по «намерению» РФ помочь переизбранию Трампа

Экс-вице-президент США Джо Байден прокомментировал появившиеся в СМИ данные о докладе американской разведке по приписываемому России намерению помочь американскому лидеру Дональду Трампу победить на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Кандидат в президенту США от Демократической партии отметил, что не удивлен появлению такой информации.

Он подчеркнул, что знал «о таком вмешательстве» еще в годы нахождения на посту американского вице-президента.

«Я гарантирую вам, что они (российские власти. — примечание «Газеты.Ru») вовлечены в это», - заключил Байден.

Бывший вице-президент добавил, что готов поднять этот вопрос на встрече с представителями из России в случае победы на ноябрьских выборах президента США в 2020 году.

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