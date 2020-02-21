Байден оценил данные о докладе разведки США по «намерению» РФ помочь переизбранию Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден прокомментировал появившиеся в СМИ данные о докладе американской разведке по приписываемому России намерению помочь американскому лидеру Дональду Трампу победить на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает CNN.
Кандидат в президенту США от Демократической партии отметил, что не удивлен появлению такой информации.
Он подчеркнул, что знал «о таком вмешательстве» еще в годы нахождения на посту американского вице-президента.
«Я гарантирую вам, что они (российские власти. — примечание «Газеты.Ru») вовлечены в это», - заключил Байден.
Бывший вице-президент добавил, что готов поднять этот вопрос на встрече с представителями из России в случае победы на ноябрьских выборах президента США в 2020 году.
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